ന്യൂഡൽഹി: സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 11,000 അടി ഉയരത്തിൽ ലഡാക്കിൽ പുതിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഒരുങ്ങുന്നു. ലഡാക്കിലെ കുട്ടികളും ഇനി ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് വളരട്ടെ. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കുകയും ജമ്മു കശ്മീറിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ലഡാക്ക് വികസനത്തിന്റെ കുതിപ്പിലാണ്. പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി താഴ്വരയിലെ പുതിയ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ലഡാക്കിന്റെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും വികസനത്തിന്റെ പുത്തൻ വഴിയിലാണ്.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്ക് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 11,000 അടി ഉയരത്തിൽ ലേയിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമായി ഉയരുന്ന ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം അതിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആയിരുന്നു ഇതിനു തറക്കല്ലിട്ടത്. ലഡാക്ക് എൽജി ആർകെ മാത്തൂർ ശൈത്യകാലത്ത് യുടി സന്ദർശിക്കാനും ഗെയിമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും രാജ്യക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു.

ലഡാക്കിൽ ഉയർന്ന ഫുടബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ വൻ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പലരും മോദി സർക്കാരിന്റെ നല്ല ഭരണവും നെഹ്‌റുവിന്റെ ലഡാക്കിന്റെ ‘അജ്ഞതയു’മായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു. നെഹ്റു ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗത്തെ ‘അവഗണിക്കുകയും മോശമായി കാണിക്കുകയും’ ചെയ്തു എന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തവുകയാണെന്ന് മുംബൈ എൻ-ഇ സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റേറിയൻ മനോജ് കോട്ടക് ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

