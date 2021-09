ചെന്നൈ : തമിഴ്നാട്ടിലും നിപ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ജിഎസ് സമീരൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പനിയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആൾക്കാണ് രോ​ഗബാധ.

രോ​ഗം പടരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും സ്വീകരിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടർ പറഞ്ഞു.ശക്തമായ പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളില്‍ എത്തുന്നവരെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും കലക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ 12 വയസുകാരൻ നിപയെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാത്തമം​ഗലം സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Tamil Nadu | One case of Nipha virus has been identified in the district. We are taking all precautions. Anyone who comes to a government hospital with a high fever will be tested properly: Dr. GS Sameeran, District Collector, Coimbatore pic.twitter.com/QFswyv4nmo

— ANI (@ANI) September 6, 2021