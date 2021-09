ദുബായ് : രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യുഎഇ നിവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി യാത്രാ നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി അധികൃതർ. സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച വാക്സിൻ എടുത്ത റസിഡൻസ് വിസ ഉടമകൾക്ക് പുതിയ എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് യുഎഇയിലേക്ക് മടങ്ങാം.

#NCEMA & ICA: Permitting to return of fully vaccinated with #WHO approved vaccines- holders of valid UAE residence visa coming from the countries previously on the suspended list, starting from 12 September 2021. pic.twitter.com/BgkJ8yT0GX

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) September 10, 2021