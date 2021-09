കൊൽക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭബാനിപൂരിലെ സോള അന മസ്ജിദിലെത്തി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മമത ബാനർജി. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മമത മസ്ജിദിൽ എത്തിയത്.

മൗലവിമാരുമായി സംസാരിച്ച മമത മണിക്കൂറുകളോളം മസ്ജിദിനുള്ളിൽ ചിലവഴിച്ചു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്.

#WATCH | West Bengal Chief Minister and TMC candidate from Bhabanipur (by-poll), Mamata Banerjee made a sudden visit to seek blessings at Sola Ana Masjid of the constituency pic.twitter.com/gEJ5E6aehk

— ANI (@ANI) September 13, 2021