അബുദാബി : അബുദാബി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ടൂറിസവും അബുദാബി അറബിക് ലാംഗ്വേജ് സെന്ററുമായി ചേർന്നാണ് അൽ ഐൻ പുസ്തകമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അൽ ഐനിലെ സയ്ദ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തക മേള സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ 30 വരെ നീണ്ട് നിൽക്കും.

Under the patronage of Tahnoon bin Mohammed bin Khalifa, Al Ain Book Fair 2021 will be held under the theme ‘A reading generation is a leading generation’, from 21-30 September. pic.twitter.com/Qxx95GQn9V

