ദുബായ്: ഒക്ടോബർ 17ന് യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനം ഐസിസി പുറത്തിറക്കി. ലൈവ് ദി ഗെയിം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഗീത സംവിധായകൻ അമിത് ത്രിവേദിയാണ്. ഗാനത്തിനൊപ്പം വിരാട് കോഹ്‌ലി, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, മാക്സ്‌വെൽ, റഷീദ് ഖാൻ എന്നിവരുടെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3ഡി, 2ഡി ഇഫക്ടുകൾ ചേർന്നാണ് ഗാനത്തിനൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസൈനർമാരും ആനിമേറ്റർമാരും ഉൾപ്പെടെ 40 ലധികം പേർ ചേർന്ന ടീമാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 17ന് യോഗ്യത മത്സരങ്ങളോടെയാണ് ടി20 ലോകകപ്പ് തുടക്കമാകുന്നത്. സൂപ്പർ 12 മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 23ന് ആരംഭിക്കും. നവംബർ 14നാണ് ഫൈനൽ മത്സരം. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.

Read Also:- രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ!

യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഒമാൻ-പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ മത്സരമാണ് ആദ്യം നടക്കുക. സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ അയർലാൻഡ്, നെതർലാൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, നമീബിയ എന്നീ ടീമുകളാണുള്ളത്. ഒക്ടോബർ 22 വരെയാണ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ. ഇരു ഗ്രൂപ്പിലും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾ സൂപ്പർ 12ൽ കളിക്കും.

🎵 Let the world know,

This is your show 🎵

Come #LiveTheGame and groove to the #T20WorldCup anthem 💃🕺 pic.twitter.com/KKQTkxd3qw

— ICC (@ICC) September 23, 2021