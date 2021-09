ദുബായ് : ലോകപ്രശസ്ത വ്യോമാഭ്യാസ പ്രദർശന സംഘമായ റെഡ് ആരോസ് എക്സ്പോ 2020 ദുബായ് വേദിയിൽ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. യു കെ റോയൽ എയർഫോഴ്‌സിന്റെ വ്യോമാഭ്യാസ വിഭാഗമായ റെഡ് ആരോസ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യോമാഭ്യാസ പ്രദർശന സംഘമാണ്.

The Red Arrows, the world famous aerobatic display team, will represent the UK at @expo2020dubai with their latest spectacular 20 minute display and flyby to celebrate the first week of the event with visitors.https://t.co/pTH0Jk7lDh pic.twitter.com/EefTAXlTjq

