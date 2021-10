ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തർപ്രദേശ് പോലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത മലയാളി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ദീഖ് കാപ്പാന് പിന്തുണയുമായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായി മഹുവ മൊയ്ത്ര. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആശംസയിലാണ് സിദ്ദീഖ് കാപ്പനെ പിന്തുണച്ച് മഹുവ മൊയ്ത്ര രംഗത്ത് എത്തിയത്. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് മലയാളി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്‍ ഒരു വര്‍ഷമായി തടവറയില്‍ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് മഹാത്മാവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കട്ടെ എന്ന് അവര്‍ ആശംസിച്ചു.

‘ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തില്‍, എഴുതാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു ലേഖനത്തിന്റെയും ഇനിയും എത്താനാകാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റേയും പേരില്‍ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്‍ ഒരു വര്‍ഷമായി തടവറയില്‍ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് മഹാത്മാവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കട്ടെ’- മഹുവ മൊയ്ത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

On Gandhi Jayanti may the teachings of the Mahatma prevail in a land where Siddique Kappan is jailed for a year for an article he was yet to write & for instigating violence in a place he was yet to reach.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 2, 2021