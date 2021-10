ആട്ടിന്‍കുട്ടിയുടെ പുറത്തിരുന്ന മള്‍ബറി പഴങ്ങള്‍ തിന്നുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. കൗതുകവും ചിരിയും ഒരുപോലെ ഉണർത്തുന്ന വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരാള്‍ മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിസിലടിച്ച് ആട്ടിന്‍ കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നു. ഓടിയെത്തിയ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയുടെ കഴുത്തില്‍ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് തൂങ്ങി കുരങ്ങന്‍കുട്ടിയും. കൈകളിലെ മള്‍ബറി പഴങ്ങള്‍ ആട്ടിന്‍കുട്ടി തിന്നുന്നതും നോക്കി കുരങ്ങന്‍ കുട്ടി കൊതിയോടെ നില്‍ക്കുകയാണ്. ഒടുവില്‍ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയുടെ മുതുകില്‍ കയറി കുരങ്ങന്‍ കുട്ടിയും മള്‍ബറി രുചിക്കുന്നു.

Am I high right now what is happening pic.twitter.com/itBaV1XUNK

— 🩸🗡Kristi🪓YamagucciSlain🔪🩸 (@wapplehouse) September 26, 2021