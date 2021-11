പാമ്പിന്റെ മുഖ്യ ഇരയാണ് തവള. ഇപ്പോഴിതാ തവളയെ പാമ്പ് വായിലാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് രക്ഷകനായി പുലിക്കുട്ടി എത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഡോ. സാമ്രാട്ട് ഗൗഡ ഐഎഫ്എസാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചരിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പുവേലിയാണ് പശ്ചാത്തലം. ഇരുമ്പുവേലിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് തവള. തവളയുടെ കാലില്‍ പിടിത്തമിട്ടിരിക്കുകയാണ് പാമ്പ്. ഏതുനിമിഷവും തവള പാമ്പിന്റെ വായിലാകുമെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്താണ് തവളയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പുലിക്കുട്ടി എത്തുന്നത്.

Triangular love story???

Do you remember ‘food chain’… studied during school days? pic.twitter.com/Edgzh5RyrN

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) November 18, 2021