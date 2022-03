ഡൽഹി: അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയിൽ 3.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിതയുമായുള്ള ഇന്ത്യ – ജപ്പാൻ ഉച്ചകോടിക്കു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറു കരാറുകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിട്ടു.

‘ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപകരിൽ ഒന്നാണ് ജപ്പാൻ. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ‘ഒരു ടീം-ഒരു പദ്ധതി’ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിൽ വളരെയേറെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കിഷിദ ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്താണ്. കിഷിദ ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു,’ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിദ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 1455 ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ, മെട്രോ പദ്ധതികൾ, ഡൽഹി-മുംബൈ വ്യാവസായിക ഇടനാഴി തുടങ്ങി ജാപ്പനീസ് സഹായത്തോടെ നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുവരുന്നത്.

