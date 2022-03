യാത്രക്കിടെ ട്രാഫിക്കിൽ കുരുങ്ങി പോകുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ വെച്ച് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി അപകടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം കാട്ടിലാണെങ്കിലോ? കാട്ടിലൂടെ സിപ്–ലൈനിങ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തേവാങ്കുമായി (സ്ലോത്ത്) കൂട്ടിയിടിച്ച ബാലന്റെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ ഒരു വനത്തിൽ ആണ് സംഭവം.

ഗൈഡിന്റെ കൂടെയാണ് കുട്ടി സിപ്‌ലൈനിലൂടെ ഉല്ലാസ സഞ്ചാരം നടത്തിയത്. പിറകെ വന്ന ഗൈഡ് തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ യാത്ര ക്യാമറിയിൽ പകർത്തിയതും. സാഹസികമായ യാത്രക്കിടെ കുട്ടി ഒരു തേവാങ്കിനെ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നത് കാണാം. എന്താണ് തന്റെ ദേഹത്ത് വന്നിടിച്ചതെന്നറിയാതെ അമ്പരക്കുന്ന തേവാങ്കിന്റെ മുഖവും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കുട്ടി താഴേക്ക് വീണില്ല.

Kid runs into a SLOTH while zip lining in Costa Rica. Thankfully looks like everybody was OK, including the sloth! 😮🦥 https://t.co/f3yEW3IVQh

— Marcus Leshock (@marcusleshock) March 17, 2022