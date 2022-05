ഹൈദരാബാദ്: ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ നടൻ വിശ്വക് സെന്നിനെ പുറത്താക്കി മാധ്യമപ്രവർത്തക. തെലുങ്ക് നടൻ വിശ്വക് സെന്നിനെ ടിവി9 ന്റെ വാർത്താ അവതാരകയാണ് ചർച്ചയ്ക്കിടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടത്. മാധ്യമപ്രവർത്തക സെന്നിന് നേരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്റെയും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. അവതാരകയുടെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് അഭിപ്രായം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.

അവതാരക നടന് വിഷാദ രോഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോടെയായിരുന്നു തർക്കം ആരംഭിച്ചത്. തന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം? എന്ന് നടന് ചോദിച്ചു. വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. നിങ്ങളുടെ നാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും നടന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രകോപിതയായ അവതാരക നടനോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

‘നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാം’ അവതാരക ആവർത്തിച്ചു. അവതാരക പലതവണ ഇങ്ങനെ ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയും നടൻ പ്രതികരിച്ചു. ശേഷം താരം തന്റെ സീറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

Every time TV9 thinks it can call people names and get away.

The shoutings of the Anchor is a result of shock and disbelief that some one said NOpic.twitter.com/Tu1YqCzeyX

— MIRCHI9 (@Mirchi9) May 2, 2022