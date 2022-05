ഹൈദരാബാദ്: രാമരാജ്യം വരികയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉറുദു ഭാഷ പൂർണമായി നിരോധിക്കുമെന്ന് തെലങ്കാന ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷനും കരിംനഗർ എം.പിയുമായ ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാർ. മദ്രസകൾ തീവ്രവാദികളുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന് കരിംനഗർ ബി.ജെ.പി എം.പി ആരോപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച കരിംനഗറിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘രാമരാജ്യം’ വന്നാൽ തങ്ങൾ ഉറുദു ഭാഷ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് എവിടെ ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങൾ നടന്നാലും അതിനു കാരണം, മദ്രസകൾ തീവ്രവാദികളുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായി മാറിയത് കൊണ്ടാണെന്നും, അവരെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് തർക്കത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

Wherever mosque premises are excavated, Shivalingas are found. I’m challenging Owaisi that we’ll dig all mosques in state. If dead bodies recovered, you (Muslims)claim it.If Shivam (Shivalinga) is found,hand it over to us.Will you accept it?:Telangana BJP chief Bandi SK (25.05) pic.twitter.com/9VpQqWYAKm

— ANI (@ANI) May 26, 2022