കശ്മീർ: പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തിയ മുൻ ബി.ജെ.പി വക്താവ് നൂപുർ ശർമ്മയ്‌ക്കെതിരെ കശ്മീരിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. നൂപുർ ശർമ്മയെ ശിരഛേദം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നിരവധി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ് കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തിയ ശർമ്മയ്ക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നൂപുർ ശർമ്മയ്‌ക്ക് വധഭീഷണി ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളുമായി ചില പ്രതിഷേധക്കാർ രംഗത്തെത്തുന്നത്.

കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രാദേശിക യുവാക്കൾ ഇസ്‌ലാമിക മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി നൂപുർ ശർമ്മയുടെ തലവെട്ടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈംസ് നൗ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എഡിറ്റർ പത്മജ ജോഷി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അതിൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും, ‘സർ തൻ സേ ജൂദാ’ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇസ്‌ലാമിക ഭരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതും ഇസ്‌ലാമിനെ അവഹേളിക്കുന്നവരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Distressing that women should be asking for such violence against another woman. This is a protest in Sopore pic.twitter.com/ZQ49iFgQCe

