ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ‘അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്’ ഒടുവില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗിനെയും മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികളെയും വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് സമൂലവും ദൂരവ്യാപകവുമായ ‘അഗ്നിപഥ്’ പദ്ധതി സർക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതിവർഷം 46,000 യുവാക്കളെ കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളിലേക്ക് പദ്ധതിപ്രകാരം നിയമിക്കും. 17.5 വയസ്സുമുതല്‍ 21 വയസ്സുവരെയുള്ളവര്‍ക്കാണ് അവസരം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകിയത്. പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ, വ്യാപകമായി ചില ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.

എന്താണ് അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി?

‘അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി നിയമിതരാവുന്ന സേനാംഗങ്ങള്‍ അഗ്നിവീരന്മാര്‍ എന്നറിയപ്പെടും. ഓഫീസർ റാങ്കിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ ആണിത്. മുൻനിരയിൽ യുവ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. നാല് വർഷത്തെ കരാറിലായിരിക്കും നിയമനം. കരസേനയ്ക്കും നാവികസേനയ്ക്കും വ്യോമസേനയ്ക്കും കൂടുതൽ യുവ പ്രതിച്ഛായ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, 17.5 നും 21 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും സായുധ സേനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സേനാംഗങ്ങളായി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും നിയമനം ലഭിക്കും. യോണിഫോം സേനകളില്‍ താത്പര്യമുള്ള, എന്നാല്‍ അധിക കാലം ജോലി ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത യുവാക്കള്‍ക്ക് അഗ്നിപഥ് ഗുണം ചെയ്യും.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്താണ്?

പത്താം ക്ലാസോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസോ പാസായവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വൈദ്യ പരിശോധന, ശാരീരിക ക്ഷമത എന്നിവയിൽ നിര്‍ദിഷ്ട യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേനകളിലേക്ക് നിലവില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന യോഗ്യതാമാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കും അഗ്നിപഥിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക. 17.5 മുതൽ 21 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ‘ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ക്ലാസ്’ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എൻറോൾമെന്റ്. സായുധ സേനയിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള മെഡിക്കൽ യോഗ്യത തന്നെ ഇവിടെയും ആവശ്യമാണ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സംവരണം ഉണ്ടോ?

പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ, പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക സംവരണം ഇല്ല.

ശമ്പളം

തുടക്കത്തില്‍ വാര്‍ഷിക പാക്കേജ് 4.76 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. ഇത് സേവനം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 6.92 ലക്ഷമായി ഉയരും. 30000- 40000 രൂപയായിരിക്കും മാസശമ്പളം. ഒപ്പം അലവന്‍സുകളും നോണ്‍-കോണ്‍ട്രിബ്യൂട്ടറി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും. നാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പിരിയുമ്പോള്‍ പി.എഫിന് സമാനമായ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതി ‘സേവാനിധി’ പാക്കേജ്’ എന്ന പേരില്‍ 11.7 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കും. പലിശരഹിതമാണ്.

റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ?

ആദ്യത്തെ അഗ്നിപഥ് എൻട്രി റാലി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ ആരംഭിക്കും.

പരിശീലനം

സൈനികാഭ്യാസങ്ങളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേനയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന അതേ പരിശീലനം അഗ്നിവീരന്മാര്‍ക്കും നല്‍കും. പരിശീലന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സായുധ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കും. പത്ത് ആഴ്ച മുതല്‍ ആറ് മാസം വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന് ശേഷം, നിലവിലുള്ള റാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത റാങ്കുകളിലായി നിയമനം നല്‍കും.

അഗ്നിപഥിന് കീഴിലുള്ള സേവന നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം, മെറിറ്റ്, സന്നദ്ധത, മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 25% അഗ്നിവീരന്മാരെ റെഗുലർ കേഡറിൽ നിലനിർത്തും. പിന്നീട് 15 വർഷം കൂടി അവർക്ക് മുഴുവൻ സേവനവും നൽകും. മറ്റ് 75% അഗ്‌നിവീരന്മാരെയും 11-12 ലക്ഷം രൂപയുടെ എക്‌സിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ‘സേവാ നിധി’ പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ച്, അവരുടെ പ്രതിമാസ സംഭാവനകൾ, കൂടാതെ നൈപുണ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കരിയറിലെ സഹായത്തിനുള്ള ബാങ്ക് ലോണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗികമായി ധനസഹായം നൽകും.

ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനും ദേശീയ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകാനും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവസരം ലഭിക്കുന്നു. സായുധ സേനകൾ ചെറുപ്പവും കൂടുതൽ ഊർജസ്വലവുമായിരിക്കും. സിവിൽ സമൂഹത്തിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മികച്ച സൈനിക ധാർമ്മികതയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരം. ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഉണ്ട്. ഇത് സിവിൽ സമൂഹത്തിൽ സൈനിക ധാർമികതയുള്ള നല്ല അച്ചടക്കവും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള യുവാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കും.

സേവനത്തിനിടെ സൈനികൻ മരിച്ചാൽ…

സേവനത്തിനിടെ സൈനികൻ മരിച്ചാൽ 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് സഹായം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രീമിയം ഈടാക്കാതെയാണ് ഈ പരിരക്ഷ. സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 44 ലക്ഷം രൂപകൂടി കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കും. സേവാനിധിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം സേവനം നടത്താൻ കഴിയാതെപോയ കാലയളവിലെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകും.

#AgnipathRecruitmentScheme | On completion of the engagement period of 4 years, ‘Agniveers’ will be paid one-time ‘SevaNidhi’ package… which will be exempt from Income Tax. There shall be no entitlement to gratuity & pensionary benefits: Ministry of Defence pic.twitter.com/dFae7Qi9yx

— ANI (@ANI) June 14, 2022