പ്രേമം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച സായി പല്ലവി ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച നടിമാരിൽ ഒരാളാണ്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം തുടങ്ങി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും സായി പല്ലവി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ട ആളാണ് സായി പല്ലവി. സായി പല്ലവിയും റാണ ദഗുബാട്ടിയും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ വിരാട പർവ്വമാണ് താരത്തിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം.

ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനിടയിൽ ഒരു ആരാധകനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സായ് പല്ലവിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാധന മൂത്ത് നെഞ്ചിൽ സായ് പല്ലവിയുടെ മുഖം ടാറ്റൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകൻ. വിരാട പർവ്വത്തിന്റെ പ്രമോഷന് എത്തിയ താരത്തിന് മുന്നിലാണ് ആരാധകൻ എത്തിയത്. ആരാധകൻ തന്റെ ടാറ്റൂ ചെയ്ത കാര്യം നടിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സെൽഫി എടുക്കാമോ എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്.

തന്റെ മുഖം നെഞ്ചിൽ ടാറ്റൂ കുത്തിയത് കണ്ട് സായി പല്ലവിയും അമ്പരന്നു. ആരാധകന്റെ ആവശ്യം സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ച സായ് പല്ലവി അദ്ദേഹത്തിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഫോട്ടോയ്ക്കും പോസ് ചെയ്തു. ഈ ചിത്രമാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ആരാധകന്റെ പ്രവർത്തി അമ്പരപ്പിച്ചുവെന്നും താരം തുറന്നു പറഞ്ഞു.

A Fan Got Tattoed @Sai_Pallavi92‘s pic on his body ❤️

She is shocked and felt emotional after seeing the unconditional love fans showering at #VirataParvam Promotions in Vizag! #SaiPallavi #VirataParvamOnJune17th pic.twitter.com/bizmeHprBd

— Sai Pallavi ™ (@SaiPallavi__DHF) June 16, 2022