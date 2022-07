ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബേയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ചൈന സന്തോഷത്തിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഷിൻസോയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചൈനീസ് ദേശീയവാദികൾ ‘ഓപ്പൺ ഷാംപെയ്ൻ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭരണകക്ഷിയായ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ച് പ്രചാരണ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കൊല്ലപ്പെട്ട ജപ്പാന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബേയുടെ മരണം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ദേശീയവാദികളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗവും ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ കെയ് സാറ്റോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ആബേയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞില്ല. ചൈനയിൽ വളരെയധികം ജാപ്പനീസ് വിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ദേശീയ സംഘർഷങ്ങളിലും മുൻ യുദ്ധങ്ങളിലും വേരൂന്നിയതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1937-നും 1945-നും ഇടയിൽ ജപ്പാനെതിരായ രണ്ടാം ചൈന-ജാപ്പനീസ് യുദ്ധത്തിലൂടെ ചൈനയെ നയിച്ചത് ഒരു ചൈനീസ് ദേശീയവാദ ഗവൺമെന്റാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾക്കും ചൈനയുടെ ഭൂപ്രദേശം പിടിച്ചടക്കിയതിനും പല ചൈനക്കാർക്കും ജപ്പാനോട് ഇപ്പോഴും കടുത്ത അമർഷം ഉണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത.

2. from WeChat

it says“ i hope it is the current Japanese PM (got shot)… and Korean one too” pic.twitter.com/DMpJlDdIa0

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 8, 2022