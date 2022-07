ലക്നൗ: കടുത്ത വരൾച്ചയെത്തുടർന്ന്, മഴ ലഭിക്കാനായി ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ എം.എല്‍.എയെ ചെളിയില്‍ കുളിപ്പിച്ച് സ്ത്രീകള്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഹാരാജ്ഗഞ്ചിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ, ബിജെപി എം.എല്‍.എ ജയ് മംഗല്‍ കനോജിയ, മുന്‍സിപ്പല്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണ ഗോപാല്‍ ജയ്‌സ്‌വാൾ എന്നിവരെയാണ് സ്ത്രീകള്‍ ചെളിയില്‍ കുളിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. പ്രദേശത്തെ കടുത്ത വരള്‍ച്ചയെത്തുടർന്ന് ഇന്ദ്ര ദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരമൊരു പൂജ നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. എം.എല്‍.എയെ ചെളിയില്‍ കുളിപ്പിച്ചതില്‍ ഇന്ദ്ര ദേവന്‍ സന്തുഷ്ടനായിക്കാണുമെന്നും ഉടന്‍ മഴ പെയ്യുമെന്നും സ്ത്രീകള്‍ പറയുന്നു.

A BJP MLA in UP is taking a mud bath to bring rainfall. If anyone faces rain scarcity in their locality, please get in touch with him.🙏 https://t.co/OKgc8lIw2d

— Waheeda (@WaheedaComrade) July 13, 2022