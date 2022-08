ബോംഗൈഗാവ്: മദ്രസയുടെ മറവിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മദ്രസ അദ്ധ്യാപകൻ ഹാഫിസുൾ റഹ്മാനെ കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. അൽ ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ള ഇയാൾ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാജ്യവിരുദ്ധത പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും, നിരവധി യുവാക്കളെ ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുവെന്നും പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഹാഫിസുൾ റഹ്മാൻ ബംഗൈഗാവ് സ്വദേശി ആണ്.

അൽ ഖ്വയ്ദയുടെ ഇന്ത്യൻ ഘടകവുമായി ബന്ധമുള്ള ഇയാൾക്ക് ബംഗ്ലാദേശി ഭീകര സംഘടനയായ അൻസറുൾ ബംഗ്ല ടീമുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഗോൾപാറയിലെ ബോംഗൈഗാവ് ജില്ലയിലെ ജോഗിഘോപ മേഖലയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നിലവിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ അറസ്റ്റിലാകുന്ന നാലാമത്തെ മദ്രസ അധ്യാപകനാണ് ഇയാൾ.

ഹാഫിസുൾ കവൈത്താരിയിലെ ഖ്വയ്‌റാന മദ്രസയിലെ അദ്ധ്യാപകൻ ആണ്. ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബംഗൈഗാവ് പോലീസ് ബെൽട്ടാലി സ്വദേശിയായ അബ്ദുസ് ചൗഹാനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റഹ്മാനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. അൽഖ്വായ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് മദ്രസ അദ്ധ്യാപകരെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇസ്‌ലാമിക തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ഇമാമുമാരെ അസം പോലീസ് ശനിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അൻസറുല്ല ബംഗ്ലാ ടീമിനും (എബിടി) ഇസ്ലാമിക് ഭീകര സംഘടനയായ അൽ ഖ്വയ്ദ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിനുമെതിരായ വിപുലമായ ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ട് ഇമാമുമാരെ അസമിലെ ഗോൾപാറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകളോളം പോലീസ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. തിലപ്പാറ നാത്തുൻ മസ്ജിദ് ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് (49), മൊർനോയിയിലെ ടിങ്കുനിയ ശാന്തിപൂർ മസ്ജിദ് ഇമാം അബ്ദുസ് സുബ്ഹാൻ (43) എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ റഹ്‌മാനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഞെട്ടിക്കുന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മദ്രസകളുടെ മറവിൽ റഹ്മാൻ നടത്തി വന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. മദ്രസകളിൽ എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇയാൾ രാജ്യവിരുദ്ധതയാണ് പഠിപ്പിച്ച് വന്നിരുന്നത്. നിരവധി യുവാക്കളെ ഇയാൾ ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി റഹ്മാനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് മദ്രസ അദ്ധ്യാപകർക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും.

Assam | Goalpara district police have arrested one Hafizur Rahman Mufti linked with AQIS/ABT from Jogighopa area in Bongaigaon district. He is a teacher at a madrasa. This is the fourth arrest in connection with AQIS/ABT within a week: VV Rakesh Reddy, SP Goalpara pic.twitter.com/E87LWwBvtw

— ANI (@ANI) August 26, 2022