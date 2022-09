മസ്‌കറ്റ്: എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന്റെ ചിറകില്‍ തീപിടിച്ചു. മസ്‌കറ്റ് – കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാര്‍ കയറിയതിന് ശേഷം വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് സംഭവം. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മസ്‌കറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം.

വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ചിറകില്‍ നിന്ന് പുക ഉയര്‍ന്നതോടെ യാത്രക്കാരെ എമര്‍ജന്‍സി വാതിലിലൂടെ പുറത്തിറക്കി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ 141 യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

ഖത്തറിൽ സ്‌കൂൾ ബസിനുള്ളിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവം: ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

അപകടത്തെ തുടർന്ന്, സാങ്കേതിക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ പരിശോധന നടത്തി. അതേസമയം തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

Passengers evacuated via slides after smoke on Air India Express Muscat-Cochin flight IX-442, VT-AXZ.- There were 141 passengers plus 6 crew onboard and all are safe. #airindia pic.twitter.com/OtHERoQAoZ

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) September 14, 2022