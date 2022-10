ടോക്യോ: അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ജപ്പാന് മുകളിലൂടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തൊടുത്ത് ഉത്തര കൊറിയ. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പ്രകോപന നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനം. ആണവായുധം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ദീർഘദൂര മിസൈലാണ് തൊടുത്തത്. ഉത്തര കൊറിയയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫും (ജെസിഎസ്) ജാപ്പനീസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മിസൈൽ കടലിലാണ് പതിച്ചതെങ്കിലും ജപ്പാനിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.

പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിസൈൽ ജപ്പാന് മുകളിലൂടെ പറന്നതോടെ ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2017 മുതൽ ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ ജപ്പാന് മുകളിലൂടെ പറക്കുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മിസൈലിനെ തകർക്കാൻ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജപ്പാൻ അറിയിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ പരീക്ഷണ മിസൈൽ വിക്ഷേപണത്തെ തുടർന്ന് വടക്കൻ ജപ്പാനിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചു. നിരവധിപ്പേരെ ഒഴിപ്പിച്ച് ഭൂഗർഭ അറകളിലേക്ക് മാറ്റി.

#BREAKING: Japan says North Korea has launched a missile, warns people to seek shelter immediately.

Message running on local TV: “North Korea appears to have launched a missile. Please evacuate to the inside of a building or go to the basement. Target area: Hokkaido” pic.twitter.com/66jDRqkJFU

