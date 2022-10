ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അർഷാദ് ഷെരീഫിനെ കെനിയൻ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന ഭാര്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അഫ്ഗാൻ കൊലയാളികളാണ് ഷെരീഫിനെ കൊന്നതെന്നാണ് സൂചന. വധഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഷെരീഫ് പാകിസ്ഥാൻ വിട്ട് ദുബായിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ദുബായിൽ പോലും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ആളുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഷരീഫ് കെനിയയിലേക്ക് വിമാനം കയറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവിടെ എത്തിയശേഷവും ഒളിവ് ജീവിതമായിരുന്നു.

നെയ്‌റോബിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ഷരീഫിന്റെ തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. എന്നിരുന്നാലും, കെനിയയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ വിയോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച്, കെനിയയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നെയ്‌റോബിയിലെ ചിറോമോ ഫ്യൂണറൽ ഹൗസിൽ എത്തിയതായി വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

‘എനിക്ക് സുഹൃത്തിനെയും ഭർത്താവിനെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, കെനിയയിൽ വെച്ച് പോലീസ് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുക, ബ്രേക്കിംഗിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ചിത്രങ്ങളും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രങ്ങളും പങ്കിടരുത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുക’, ‘, അർഹാദിന്റെ ഭാര്യ ജാവേരിയ സിദ്ദിഖ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I lost friend, husband and my favourite journalist @arsched today, as per police he was shot in Kenya.

Respect our privacy and in the name of breaking pls don’t share our family pics, personal details and his last pictures from hospital.

Remember us in ur prayers. pic.twitter.com/wP1BJxqP5e

— Javeria Siddique (@javerias) October 24, 2022