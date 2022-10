മുംബൈ: പുരുഷ-വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് ഒരേ മാച്ച് ഫീ നിശ്ചയിച്ച് ബിസിസിഐ. ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. വിവേചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും മാച്ച് ഫീ തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.

‘വിവേചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിസിഐ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പേ ഇക്വിറ്റി പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും മാച്ച് ഫീ തുല്യമായിരിക്കും’,

‘ബിസിസിഐ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് പുരുഷ താരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ മാച്ച് ഫീ നൽകും. ടെസ്റ്റ് (15 ലക്ഷം രൂപ), ഏകദിനം (6 ലക്ഷം രൂപ), ടി20 ഐ 3 ലക്ഷം) ശമ്പള ഇക്വിറ്റിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോടുള്ള എന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്. പിന്തുണച്ച അപെക്‌സ് കൗൺസിലിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്’ ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Read Also:- ‘ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാൻ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പലതും സംഭവിക്കും’: ചൈനീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ

അതേസമയം, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ‘ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് ഇത് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമാണ്! അടുത്ത വർഷം വനിതാ ഐപിഎല്ലിനൊപ്പം പേ ഇക്വിറ്റി പോളിസിയും, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഇത് സാധ്യമാക്കിയതിന് ജയ് ഷാ സാറിനും ബിസിസിഐക്കും നന്ദി’ മിതാലി രാജ് പറഞ്ഞു.

I’m pleased to announce @BCCI’s first step towards tackling discrimination. We are implementing pay equity policy for our contracted @BCCIWomen cricketers. The match fee for both Men and Women Cricketers will be same as we move into a new era of gender equality in 🇮🇳 Cricket. pic.twitter.com/xJLn1hCAtl

— Jay Shah (@JayShah) October 27, 2022