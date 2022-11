ഇസ്താംബുൾ: തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുളിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 53 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ ആളുകൾ നടന്നുപോകുന്ന തിരക്കേറിയ പാതയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.

വിനോദസഞ്ചാരികൾ ധാരാളമായി എത്തുന്ന, റസ്റ്ററന്റുകളും കടകളും നിറഞ്ഞ ഇസ്തിൽകൽ ഷോപ്പിങ് സ്ട്രീറ്റിൽ വൻ ശബ്ദത്തോടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ, ആളുകൾ ഭയന്ന് ഓടി.

പൊട്ടിത്തെറിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ചാവേറാക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Police cordon off the scene of the explosion in #Istanbul. pic.twitter.com/m0XtxNNa9T

— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022