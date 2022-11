മദ്ധ്യപ്രദേശ്: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പാക് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നതായി ബിജിപി. മദ്ധ്യപ്രദേശിൽ നടന്ന റാലിയിൽ ‘പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്’ മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നതായി ബിജെപിയുടെ ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും അമിത് മാളവ്യ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ‘ജോഡോ’ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റിച്ച ഛദ്ദ, പൊതു അപേക്ഷ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ഖാർഗോണിൽ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. ഐഎൻസി എംപി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വാർത്ത പുറത്തുവതോടെ അത് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു’ അമിത് മാളവ്യ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

After Richa Chaddha’s public application to join Rahul Gandhi’s Bharat “Jodo” Yatra, “Pakistan Zindabad” (listen towards the end of the video) slogans raised in Khargon.

INC MP posted the video and then deleted it after the faux pas came to light.

This is Congress’s truth… pic.twitter.com/ZkVEkd4pCf

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 25, 2022