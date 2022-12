ന്യൂഡൽഹി: ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്തിന് വാഹന അപകടത്തിൽ പരുക്ക്. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു അപകടം. നെറ്റിക്കും കാലിനുമാണ് പരുക്ക്. പരുക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പന്ത് സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ചു. റൂർഖിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റും.

ഡൽഹി-ഡെറാഡൂൺ ഹൈവേയ്‌ക്ക് സമീപം റൂർക്കിയിലെ നർസൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപം വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ‌ഡി‌ടി‌വിയിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അപകടസമയത്ത് കാറിൽ പന്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കത്തുന്ന കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഗ്ലാസ് തകർത്തതായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു.

കൂട്ടിയിടിയുടെ ഫലമായി തലയ്ക്കും കാൽമുട്ടിനും താടിയെല്ലിനും പരിക്കുണ്ട്. കാലിന് ഒടിവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഡെറാഡൂണിലെ മാക്സ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Indian cricketer Rishabh Pant injured in a major accident, car catches fire.

