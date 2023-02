‘നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രമറിയില്ല, കോഹിനൂർ തിരിച്ച് തരണം, ഇന്ത്യയുടേത്’: വായടപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ വംശജ യു.കെ ഷോയിൽ

കോഹിനൂർ രത്നത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യു.കെയിൽ‌ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയായിതന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ യു.കെയിലെ ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ഷോയ്ക്കിടെയുണ്ടായ ഒരു തർക്കമാണ് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.കെയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ടി.വി ഷോയിൽ എഴുത്തുകാരിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായ എമ്മ വെബ്ബും ഇന്ത്യൻ വംശജയായ മാധ്യമപ്രവർത്തക നരീന്ദർ കൗറും തമ്മിലുണ്ടായ വാഗ്വാദം ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങാണ്.

ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണത്തിന് കോഹിനൂർ രത്നം പതിച്ച കിരീടം രാജ്ഞി കാമില ധരിച്ചില്ലെന്ന ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കോഹിനൂർ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ചകൾ തലപൊക്കിയത്. ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ കോഹിനൂർ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ നൽകണമെന്നും നരീന്ദർ കൗർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, വജ്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തർക്കമാകാമെന്ന് വെബ് വാദിച്ചു.

‘ലാഹോറിന്റെ ഭരണാധികാരിയും ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു, അതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ അതിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പോകുകയാണോ? പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ അത് മോഷ്ടിച്ചു. പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു, അതിനാൽ ഇത് ഒരു തർക്കവിഷയമാണ്’, എമ്മ വാദിച്ചു.

ഇതോടെ കൗർ തിരിച്ചടിച്ചു. ‘നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ല. അത് കൊളോണിയലിസത്തെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കോഹിനൂർ വജ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലാണ്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരുടെ ഇരുണ്ട ക്രൂരമായ കൊളോണിയൽ ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കോളനിവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിധികൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം യുഎൻ അംഗീകരിക്കുന്നു’, കൗർ പറഞ്ഞു.

1849-ൽ മഹാരാജ ദുലീപ് സിംഗ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് കോഹിനൂർ വജ്രം. സിംഗിന്റെ അമ്മ തടവിലായിരുന്നതിനാൽ അത് വിട്ടുനൽകാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്തു.

The kohinoor diamond was founded in Indian soil. It represents to the British their dark brutal colonial history. They have NO BUSINESS in continuing to benefit from colonisation. The UN recognises the right of a country to reclaim its treasures. https://t.co/uL3FfoqvzC

— Narinder Kaur (@narindertweets) February 16, 2023