മുഹമ്മദ് ഫസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിനു് PFI സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും തീവ്രവാദ സ്വാഭാവമുള്ള പി എഫ് ഐ സജീവമാകുന്നതായി സൈബർ വിങ്ങിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. കേരളത്തിലെ വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ മാവോയ്സ്റ്റുകളുമായി ചേര്‍ന്നു ഇവർ പരിശീലനം നടത്തുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് ഫസില്‍ EM ആണ് ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും ജിജി നിക്സൺ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

■PFI കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും സജീവം ആകുന്നു് .

■ ISIS /PFI സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍ കേരളത്തിലെ വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ മാവോയ്സ്റ്റുകളുമായി ചേര്‍ന്നു് പരിശീലനം നടത്തുന്നു്.

■മുഹമ്മദ് ഫസില്‍ EM -ന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊഴിക്കോടു്,മലപ്പുറം ,മിഡില്‍ ഈസ്റ്റു്, എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നൂറുകണക്കിനു് PFI സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍ സജീവം .

■ PFI നിരോധനത്തിനു് ശേഷം ISIS സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍ കേരളത്തില്‍ തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു്.

★★★ നിരോധന കാലഘട്ടം ആയ 5 വര്‍ഷക്കാലം PFI എങ്ങിനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നാണു് അണികള്‍ക്കു് അവര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ★★★

(★നിരോധിത സംഘടനയായ PFI -യുടെ രഹസ്യ പ്ളാന്‍ Anti Terrorism Cyber Wing ചോര്‍ത്തി അവരുടെ പ്ളാന്‍ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു് ★)

INVESTIGATION REPORT

Anti Terrorism Cyber Wing

■ 1. നിരോധനകാലയളവായ 5 വര്‍ഷക്കാലം PFI പ്രവര്‍ത്തകര്‍ UDF /LDF സംവിധാനങ്ങളിലേയ്ക്കു് പരാമാവധി നുഴഞ്ഞുകയറി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു് പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഇസ്ളാമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങിനെ അധികാരം കൈയ്യാളുക.

■2. PFI -യുടെ മുന്‍കാല സജീവ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ഒരു് വിഭഗം SDPI -യുടെ സജീവ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകുക. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ UDF/LDF സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലേയ്ക്കു് കടക്കുക. അങ്ങിനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടു് പരിസ്ഥിതി, ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍,ജനകീയ സമരങ്ങള്‍ , ദളിതരുടെ വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ഇടപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് സമൂഹത്തില്‍ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ,സാന്നിധ്യവും ഉറപ്പിക്കുക.

■3. PFI പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇസ്ളാമിക മതകാര്യങ്ങളും, വിശ്വാസകാര്യങ്ങളും ഉയര്‍ത്തിവിട്ടുകൊണ്ടു് സമൂഹത്തില്‍ എപ്പോഴും അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് അതു് മുതലെടുത്തു് രാജ്യത്തു് വര്‍ഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങളും, വര്‍ഗ്ഗീയകലാപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക.

■4. മുസ്ളീം ലീഗ് പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളില്‍ അകത്തുകയറിപറ്റി പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഇസ്ളാമിക വിശ്വാസങ്ങള്‍ ,നിയമങ്ങള്‍ എന്നിവ എപ്പോഴും ഉയര്‍ത്തി ഗവണ്‍മെന്റിനെ സമര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുക.

■ 5. വരുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ UDF -നു് അനുകൂല വോട്ടു് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് തങ്ങളെ നിരോധിച്ച BJP ഗവണ്‍മെന്റിനു് ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കുക.

■ 6. വരുന്ന കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ LDF -നു് വോട്ടു് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ഭരണത്തില്‍ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുക.

■7.സോഷ്യല്‍ മീഡിയായിലെ രഹസ്യ സൈബര്‍ ഇടങ്ങളില്‍ മറഞ്ഞിരുന്നു് ആശയപ്രചാരണവും ,രഹസ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മീറ്റിംഗുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക.

■ 8.തങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരില്‍ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം വിവിധ ബിസിനസ്സുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ടു് വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുക.

■9.എല്ലായ്പ്പോഴും ഇസ്ളാമിക ആശയങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് മറഞ്ഞിരുന്നു് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

■10.അടുത്ത 5 വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു് 2027 -ല്‍ PFI നിരോധനം നീങ്ങും, അതുവരെ മറഞ്ഞിരുന്നു് കരുത്താര്‍ജ്ജിച്ചു് മടങ്ങിവരും എന്നു് അണികളെ പറഞ്ഞു് വിശ്വസിപ്പിച്ചു് അതിശക്തമായ ഒരു് മടങ്ങിവരവിനു് തയ്യാറാവുക.

■ 11.മുസ്ളീങ്ങള്‍ ഇന്‍ഡ്യയില്‍ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണു് എന്ന വ്യാജം പ്രചരിപ്പിച്ചു, പൊതുസമൂഹത്തില്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.

■12.BJP ഭരിക്കുന്ന ഇന്‍ഡ്യയില്‍ മുസ്ളീങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന നുണ രാപ്പകല്‍ സാധ്യമാകുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു് ജാതിമതവര്‍ഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.

■13. ‘ഇന്‍ഡ്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആകാന്‍ പോകുന്നു് ‘ എന്ന വിഷയം ഉയര്‍ത്തി, സംഘപരിവാറിനെതിരെ ,ഇടത്തുവലത്തു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടെ ചേര്‍ന്നു നിന്നുകൊണ്ടു് ,ഭാരതം മുഴുവന്‍ വന്‍ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുക.

■14.രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാളും ശക്തി മതത്തിനു് ഉണ്ടു് ആകയാല്‍ മതവികാരം പരാമവധി ഉയര്‍ത്തി രാജ്യത്താകമാനം പരമാവധി പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിരന്തരം ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു് വരിക .

■15. മാധ്യമ മേഖലയില്‍ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധിനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ തങ്ങളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനം ആയ ‘REPORTERS ‘,’SECRET STRINGERS ,സമാന്തര ടെലിഫോണ്‍ ശ്യംഖലകള്‍ ‘, ISIS മീഡിയാ വിംഗായ Green Media Syndicate എന്നീ സംവിധാനങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക.

■16. ഇന്‍ഡ്യന്‍ മണ്ണില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നുള്ളതിനാല്‍ PFI -യുടെ ഫോറിന്‍ വിംഗുകള്‍ സജീവമാക്കിതന്നെ നിലനിറുത്തുക. പ്രത്യേകിച്ചു് UAE,ഖത്തര്‍,സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ വിംഗുകള്‍ നല്ലരീതിയില്‍ തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

■17.തങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പേരുകള്‍ മാറ്റിയോ അതേ പേരിലോ നിലനിറുത്തുക.

■ 18. അങ്ങിനെ നിരോധന കാലയളവു് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് 2027 -ല്‍ മടങ്ങിവരും എന്നു് വിശ്വസിക്കുക,അതു് പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കുക.

■19.എന്തുവില കൊടുത്തും, ഏതു് മാര്‍ഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ചും 2047 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കു് തങ്ങള്‍ ഇന്‍ഡ്യയെ ഇസ്ളാമിക രാഷ്ട്രം ആക്കിയിരിക്കും എന്ന PFI -യുടെ അടിയുറച്ച തീരുമാനവും, Mission 2047 എന്ന തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത നയവും, നടപ്പില്‍ ആക്കുവാനായി ,രാപ്പകല്‍ തങ്ങളാലാവും വിധം തങ്ങളുടെ സകല പ്രവര്‍ത്തകരും രാപ്പകല്‍ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.

■ 20.അതിശക്തമായ ഒരു് സമാന്തര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ , ഹലാല്‍ ബിസിനസ്സ്, റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റു്, ഹവാല,സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളക്കടത്തു്, മയക്കുമരുന്നു് വ്യപാരം എന്നീ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്‍ഡ്യയാകെ പണിതുയര്‍ത്തുക.

■21. കോഴിക്കോടു്, മലപ്പുറം കാസറഗോഡു് കേന്ദ്രമാക്കി ‘മാപ്പിളസ്ഥാന്‍ ‘ എന്ന ഇസ്ളാമിക സ്റ്റേറ്റു് 2030 -നു് മുമ്പു് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായി നിരോധന കാലയളവായ 5 വര്‍ഷക്കാലം കോഴിക്കോടു് കേന്ദ്രമാക്കികൊണ്ടു്. പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഇസ്ളാമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിക്കുക.കൂടാതെ കോഴിക്കോടു് നിരന്തരം ഇസ്ളാമിക സംബന്ധമായുള്ള പ്രോഗ്രാമുകള്‍ നടത്തി വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു് കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി നിലനിറുത്തുക.അങ്ങിനെ പലവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്ത്രപുര്‍വ്വം PFI -യ്ക്കു് അനുകൂലമായി മുസ്ളീങ്ങളെ ഏകോപിക്കുക.

■ 22..സാധ്യമാകുന്ന തലങ്ങളില്‍ എല്ലാം പുതിയ പേരുകളിലും, പുതിയ രൂപത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

■23.അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം ആണു് തങ്ങള്‍,അകയാല്‍ തങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്നു് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഇടയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു് ശക്തമായ ഒരു് മടങ്ങിവരവിനായി കാത്തിരിക്കുക.

ഞങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുത്ത ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടു് ,ATCW രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി പൊതുസമൂഹത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു്. ചില വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു് മുമ്പു് PFI -യുടെ മുഴുവന്‍ രഹസ്യങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയിരുന്നു്, അതു് PFI നിരോധനത്തിനു് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ ഒരുപാടു് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊന്നു് പോലും തെറ്റിയിരുന്നില്ല താനും. ആകയാല്‍ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടും ഞങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ വയ്ക്കുന്നു.

★★നിയമപരമായ അറിയിപ്പു് ★★

PFI കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും സജീവം ആകുന്നു് എന്നാണു് ഞങ്ങള്‍ക്കു് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം.

നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ PFI -യുടെ ആയിരകണക്കിനു് സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയായില്‍ ഇപ്പോഴും സജീവം ആണു്. PFI ഓണ്‍ലൈന്‍ മീറ്റിംഗുകള്‍, ഹൗസ് ഗെറ്റ്ടുഗതേഴ്സ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായും രഹസ്യ വിവരം ഉണ്ടു്.ഇത്തരം ഭീകരരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നിയമപാലകരെയോ, കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെയോ അറിയിക്കുക.

★വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടു് ★

SHOCKING INVESTIGATION REPORT

Anti Terrorism Cyber Wing

2024 ലോകസഭാ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പു് ,സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകളെയും , ക്രിസ്ത്യന്‍ സംഘടനകളേയും മനഃപൂര്‍വ്വമായി പ്രകോപിച്ചുകൊണ്ടും, പ്രതിരോധത്തിനും ,പ്രത്യാക്രമണത്തിനും അവരെ മനഃപൂര്‍വ്വമായി പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, ഇന്‍ഡ്യയൊട്ടാകെ വന്‍ വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ISIS -ും PFI സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകളും, SDPI -യും ,ചില മാവോയിസ്റ്റു് സംഘടനകളും സംയുക്തമായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ ISI -യുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം വന്‍ പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു് എന്നു Anti Terrorism Cyber Wing -നു് ഒരു് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു്. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ISI , ISIS , യുണൈറ്റഡ് ജിഹാദ് കൗണ്‍സില്‍, PFI സ്ളീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍, SDPI , ചില മാവോയിസ്റ്റു് സംഘടനകള്‍,ചില സാംസ്ക്കാരിക സംഘടനകള്‍, ഗ്രീന്‍ മീഡിയാ സിന്‍ഡിക്കേറ്റു്, റിപ്പോര്‍ട്ടേഴ്സ് എന്ന PFI രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനം, അല്‍ ജസീറ ചാനല്‍, BBC ചാനല്‍ , ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിന്ദുത്ത ഫാസിസ്റ്റു് വിരുദ്ധ മുന്നണി (People’s Front ) , ‘പച്ച വെളിച്ചം ISIS സെല്‍ ‘ , സാക്കിര്‍ നായിക്കു് എന്നിവരാണു് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ . പാക്കിസ്ഥാന്‍ , തുര്‍ക്കി , അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, സിറിയ , ദുബ്ബായ് , സൗദി അറേബ്യ , ബ്രിട്ടന്‍, USA , കാശ്മീര്‍ , കേരളത്തില്‍ കോഴിക്കോടു് , മലപ്പുറം,തിരുവനന്തപുരം, എന്നിവടങ്ങളില്‍ വച്ചായിരുന്നു് ഇതിനുള്ള ഗൂഡാലോചന നടന്നതു്.

ഗോദ്ര കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള BBC റിപ്പോര്‍ട്ടും, കോഴിക്കോടു് മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിലെ ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസിന്റെ വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപം ഇളക്കിവിടാനായി നടത്തിയ പ്രസംഗവും, മതവൈരം ഇളക്കിവിടാനായി അരുണ്‍ കുമാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയ സ്കൂള്‍ കലോത്സവ വിവാദവും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നു് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു്. കാസര്‍ഗോഡു് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള ബൈബിള്‍ കത്തിച്ചതു് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണു്. കോട്ടക്കല്‍ RSS ശാഖ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണു്‌ . തിരുവനന്തപുരത്തു് ക്ഷേത്രത്തില്‍ കാവി വിലക്കിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണു്. കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു് ISIS/PFI ഫണ്ടിംഗ് ബ്രിഗേഡുകള്‍ പണം കൊടുത്തതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണു്. കോടാനുകോടി രൂപയാണു് പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഇസ്ളാമിക ഫണ്ടിംഗ് ബ്രിഗേഡുകളും, ISIS ഫണ്ടിംഗ് ബ്രിഗേഡുകളും ഇതിനായി ഇന്‍ഡ്യയിലേയ്ക്കു് ഒഴുക്കുന്നതു്‌ . കൂടുതല്‍ ഫണ്ടും ഒഴുക്കുന്നതു് കേരളത്തിലേയ്ക്കാണു്. ആകയാല്‍ സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകളും,ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളും വളരെ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതാണു്. പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഇസ്ളാം കുഴിച്ച ചതിക്കുഴിയില്‍ വീഴാതെ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറുക.

■■ ഇന്‍ഡ്യയില്‍ വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനായി ISIS/ ISI/PFI /SDPI /മാവോയിസ്റ്റു് സംഘടനകളുടെ രഹസ്യ പദ്ധതികള്‍ എന്താണെന്നു് നോക്കാം ;

□ 1. PFI നിരോധനത്തിനു് പകരം വീട്ടാനായി RSS -നെയും സംഘപരിവാര്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും മനഃപൂര്‍വ്വമായി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടു് സംഘപരിവാര്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിരോധത്തിനും, പ്രത്യാക്രമണത്തിനും പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, , ഏതു വിധേനയും വന്‍ വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപങ്ങള്‍ ഭാരതമാകെ സൃഷ്ടിച്ചു് ,RSS -നെ കൂടി നിരോധിക്കണം എന്നൊരു് മുറവിളി ഉയര്‍ത്തുക.

□ 2.SDPI നിരോധനം വരുന്നതിനു് മുമ്പു് RSS -നെ ഏതുവിധേനയും പ്രകോപിച്ചു് കളത്തിലിറക്കി SDPI നിരോധന നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക. അങ്ങിനെ PFI -യെ നിരോധിച്ചു് എങ്കില്‍ RSS -നെയും നിരോധിക്കേണം എന്നു് നിരന്തരം ക്യാംമ്പയിന്‍ നടത്തി SDPI നിരോധനം തടയുക.

□3. PFI നിരോധനവും തുടര്‍ നടപടികളും മുസ്ളീം വേട്ടയാണു് എന്നു് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്‌ പരമാവധി ഇസ്ളാമിക മതവികാരം ഇളക്കിവിട്ടു് മുസ്ളീങ്ങളെ വര്‍ഗ്ഗീയകലാപങ്ങള്‍ക്കു് പ്രേരിപ്പിക്കുക.

□ 4. ഹിന്ദു് മതവികാരം ഏതു് രീതിയിലും വൃണപ്പെടുത്തി അവരെ വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപത്തിലേക്കു് മനഃപൂര്‍വ്വമായി വലിച്ചിഴച്ചു് എത്തിക്കുക. ആയതിലേയ്ക്കായി ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കുക, ക്ഷേത്രാചാരങ്ങള്‍ വിലക്കുക, കാവി നിറം വിലക്കുക ,ഉത്സവ ഘോഷയാത്രകള്‍ ആക്രമിക്കുക, സംഘപരിവാര്‍ പ്രവര്‍ത്തകരെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുക, സംഘപരിവാര്‍ നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുക അങ്ങിനെ ഏതു രീതിയിലും വര്‍ഗ്ഗീയ കലാപങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക.

□ 5. 2024 ലോക സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു് മുമ്പു് തന്നെ എന്തുവില കൊടുത്തും,ഏതുരീതിയിലും, ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇന്‍ഡ്യയെ തകര്‍ക്കുക. അതോടൊപ്പം BJP ഗവണ്‍മെന്റു് 3-ാം തവണയും അധികാരത്തില്‍ വരുന്നതു് തടയുക.

ഇന്‍ഡ്യയുടെ സുരക്ഷിതത്തിനായി Anti Terrorism Cyber Wing ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടു് പുറത്തുവിടുന്നു്.

★വളരെ വളരെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്കു് ★

★PFI -യുടെയും, കാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റേയും സൈബര്‍ ടെററിസത്തെ എന്തുവില കൊടുത്തും തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞിരിക്കും ★

-THE TEAM

Anti Terrorism Cyber Wing

നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളായ PFI, ക്യാംമ്പസ് ഫ്രണ്ടു് തുടങ്ങിവയുടെ നിരവധി പേജുകളും , ഗ്രൂപ്പുകളും, പ്രൊഫൈലുകളും ഇപ്പോഴും Facebook തുടങ്ങിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാകളില്‍ ഉണ്ടു് എന്നുള്ളതു് അത്യന്തം ഗൗരവതരവും, രാജ്യദ്രോഹപരവും, ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനവും,

സൈബര്‍ ടെററിസവും ആണു്. ഈ FB പ്രൊഫൈലുകളും, പേജുകളും, അക്കൗണ്ടുകളും രാജ്യസുരക്ഷയെ പ്രതി അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കേരളാ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുക എന്നു് ATCW അതിശക്തമായ ഭാഷയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു്.

നിരോധിത ഭീകര പ്രസ്ഥാനമായ PFI -യുടെ പേജുകളും, പ്രൊഫൈലുകളും, രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടു്, ഇപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡീറ്റെയില്‍സ് എടുത്തു് ഏവരും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു് കൈമാറി സഹായിക്കുക. അങ്ങിനെയുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പ്രൊഫൈലുകള്‍ , പേജുകള്‍,ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു് ഉടന്‍ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടു് ചെയ്യുക. ദേശസ്നേഹികള്‍ ഏവരും PFI, പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടു് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ, ക്യാംമ്പസ് ഫ്രണ്ടു് തുടങ്ങിയ പേരുകള്‍ സേര്‍ച്ചു് ഓപ്ഷനില്‍ കൊടുത്തു് സേര്‍ച്ചു് ചെയ്തു് ഉടന്‍ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു് റിപ്പോര്‍ട്ടു് ചെയ്യുക. യാതോരു് കാരണവശാലും നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ PFI -യുടെയും, അവരുടെ അനുബന്ധ സംഘടനകളുടേയും ഒരു് ചെറിയ പ്രവര്‍ത്തനം പോലും ഇവിടെ ഒരു് രീതിയിലും അനുവദിക്കുകയില്ല.

നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളായ PFI ,Campus Front തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ സൈബര്‍ പ്രൊഫൈലുകളും, പേജുകളും, ഗ്രൂപ്പുകളും, എല്ലാവിധ സോഷ്യല്‍ മീഢിയാ അക്കൗണ്ടുകളും ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കേരളാ പോലീസും ,സൈബര്‍ സെല്ലും സ്വീകരിക്കണം എന്നു് Anti Terrorism Cyber Wing ആവശ്യപ്പെടുന്നു്. ഇതു് അങ്ങേയറ്റം നിയമവിരുദ്ധവും, രാജ്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയും ആണു്‌ . ഇത്തരം സൈബര്‍ ടെററിസം ഇവിടെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കുകയില്ല.

PFI -യെ കൂടാതെ, റിഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ (ആർഐഎഫ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണികൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഎഫ്‌ഐ), ഓൾ ഇന്ത്യ ഇമാംസ് കൗൺസിൽ (എഐഐസി), നാഷണൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (എൻസിഎച്ച്ആർഒ), നാഷണൽ വിമൻസ് ഫ്രണ്ട്, ജൂനിയർ ഫ്രണ്ട്, എംപവർ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ, റിഹാബ് ഫൗണ്ടേഷൻ, എന്നിവ ഒരു “നിയമവിരുദ്ധ സംഘടന” എന്ന നിലയിൽ നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളാണു്. ഈ പേരുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയായില്‍ സേര്‍ച്ചുചെയ്തു് ഇപ്പോഴും ഡിലീറ്റാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടു് വിവരങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു് കൈമാറുക. ഇപ്പോഴും നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഡിലീറ്റാക്കാതെ നിലനിറുത്തുന്നുവെങ്കില്‍ അതു് ഇന്‍ഡ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള സൈബര്‍ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം ആയിട്ടേ കാണാനാവുകയുള്ളു.

PFI ,Campus Front തുടങ്ങിയ നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളുടെ പേരില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പ്രൊഫൈലുകളോ, പേജുകളോ ,ഗ്രൂപ്പുകളോ ഡിലീറ്റു് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും അതു് നിലനിറത്തുന്ന ഭീകരന്മാര്‍ അഴിയെണ്ണുകതന്നെ ചെയ്യും. ആരാടാ നീയൊക്കെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ നിയമവ്യവസ്ഥയേയും, നീതിപീഠങ്ങളേയും, പോലീസിനെയും, ഗവണ്‍മെന്റിനെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ ? ഇതു് നിന്റെയൊക്കെ മതരാഷ്ട്രം അല്ലെടാ തീവ്രവാദികളെ . മര്യാദയ്ക്കു് മര്യാദയ്ക്കു് ജീവിച്ചാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കൊള്ളാം .

ജയ് ഹിന്ദ്

★★★തീവ്രവാദികളെ പൂട്ടാന്‍ NIA -യ്ക്കൊപ്പം അണിനിരക്കൂ….. ★★★

PFI -യ്ക്കോ അനുബന്ധ

സംഘടനകൾക്കൊ വേണ്ടി നടത്തുന്ന

പ്രവർത്തനമോ, പ്രചരണമോ, സോഷ്യൽ

മീഡിയ പോസ്റ്റുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ദേശീയ അന്വേഷണ

ഏജൻസി (NIA ) കൊച്ചിൻ

യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇമെയിൽ ,ഫോൺ നമ്പരുകൾ

ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

e – mail :[email protected]

ഫോൺ:0484-2349344

മൊബൈൽ : 9497715294

■National Investigation Agency■ (NIA) ;Contact Numbers

ALL INDIA NUMBER(S):

8285 100 100 (Call For Information)

965 444 7345

Email

[email protected]