രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, വിദേശികൾക്ക് ‘പപ്പുവിനെ’ അറിയില്ല: കിരൺ റിജിജു

ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന് അത്യന്തം അപകടകാരിയായി മാറിയെന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രംഗത്ത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേംബ്രിഡ്ജ് പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. ‘സ്വയം പ്രഖ്യാപിത കോൺഗ്രസ് രാജകുമാരൻ’ എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചുവെന്ന് റിജിജു ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.

‘ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപകടകാരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഏക മന്ത്രമാണ് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്’, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Rahul Gandhi Ji will not listen to us but I hope he listens to his devoted well wishers! pic.twitter.com/ghuJ2mqSii

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 8, 2023