ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ചിന്താ ജെറോമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിശക്: ട്രോളുകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ

തിരുവനന്തപുരം: യുവജനകമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷാ ചിന്താ ജെറോം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പോസ്റ്റിലെ വ്യാകരണ – വാക്യഘടനാ പിശകുകളെ ട്രോളി സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ചിന്താ ജെറോം, ‘ആര്‍ആര്‍ആര്‍’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് അതിന്റെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ കീരവാണിക്കും, ഗാനരചയിതാവ് ചന്ദ്രബോസിനും ഓസ്‌കാര്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചപ്പോള്‍ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിട്ട എഫ്ബി പോസ്റ്റിലെ വ്യാകരണ തെറ്റും, വാചക ഘടനയിലുള്ള തെറ്റുമാണ് ട്രോളന്മാർ കണ്ടെത്തിയത്.

‘Chandra Bose, a song writer who brought international fame to RRR cinema, awarding Oscar Award to MM Keeravani who provided music is an international recognition for the Telugu cinema literature sector. Respect.’ എന്നായിരുന്നു ചിന്തയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ‘ആർആർആർ സിനിമയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്ത ചന്ദ്ര ബോസ് എന്ന ഒരു ഗാനരചയിതാവ്, സംഗീതം നൽകിയ എംഎം കീരവാണിക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നത് തെലുങ്ക് സിനിമാ സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമാണ്. ആദരവ്.’ എന്നാണ് വായിക്കുക.

ഓസ്കാര്‍ അവാര്‍ഡ് വേദിയില്‍, കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു പങ്കെടുത്ത ദീപകാ പദുക്കോണിന്‍റെ വീഡിയോക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു ചിന്താ ജെറോം പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. അതേസമയം, ഇംഗ്‌ളീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്റ്ററേറ്റ് ലഭിച്ച ചിന്താ ജെറോമിന് സംഭവിച്ച പിഴവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രോൾ റിപ്പബ്ലിക്ക് അടക്കമുള്ള പേജുകളിൽ ചിന്തയ്‌ക്കെതിരെ ട്രോളുകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, പരിഹാസങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ചിന്തയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജില്‍ നിന്ന് വീഡിയോ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്.