വിവാഹവേദിയിൽ തോക്കുമായി വരന്റെയും വധുവിന്റെയും കോപ്രായങ്ങൾ: അബദ്ധത്തിൽ വധുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തീ ആളിപ്പടർന്നു! – വീഡിയോ

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജംനാറിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും അപകടകരവുമായ ഒരു വാർത്തയാണ്. വി​വാ​ഹ വേ​ദി​യി​ല്‍ വ​ധു​വും വ​ര​നും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യ്ക്ക് പോ​സ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തീ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനിരിക്കും? തീ പടരുന്നത് തോക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ? അത്തരമൊരു സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഫോ​ട്ടോ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ര​സ​മു​ള്ള​താ​ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും തോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അ​ത് പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് പെ​ട്ട​ന്ന് വ​ധു​വി​ന്റെ ക​യ്യി​ലി​രു​ന്ന തോ​ക്ക് പൊ​ട്ടി തീ ​പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ര്‍​ന്ന് ആ​ത്മ​ര​ക്ഷ​യെ​ക്ക​രു​തി തോ​ക്കും വ​ര​ണ​മാ​ല്യ​വും വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ് പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ നിരവധി പേരാണ് ഇവരെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി എ​ന്ത് തോ​ന്ന്യാ​സ​വും കാ​ണി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​ളു​ക​ള്‍​ക്ക് ഒ​രു മ​ടി​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വീ​ഡി​യോ​യ്ക്ക് താ​ഴെ വ​ന്ന ക​മ​ന്റു​ക​ള്‍.

വീഡിയോ കാണാം:

Idk what’s wrong with people these days they are treating wedding days more like parties and this is how they ruin their perfect day. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/5o626gUTxY

