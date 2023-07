ന്യൂഡൽഹി: ഫേസ്‌ബുക്ക് സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ ഇന്ത്യൻ യുവതി വിവാഹിതയായതായി റിപ്പോർട്ട്. പാക് സ്വദേശി നസ്റുല്ലയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അഞ്‍ജു ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മതം മാറിയ അഞ്‍ജു ഇനിമുതൽ ഫാത്തിമ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. അഞ്‍ജു മതം മാറി ഫാത്തിമ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന വിവരവും പി.ടി.ഐ തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

അപ്പർ ദിറിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നുണ്ട്. മലകണ്ട് ഡിവിഷൻ ഡപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ നസീർ മെഹ്മൂദ് സത്തി, അഞ്ജുവിന്റെയും നസ്റുല്ലയുടെയും വിവാഹം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്‌വയിലെ അപ്പർ ദിർ ജില്ലയിലെ 29 കാരനായ നസ്‌റുല്ലയുടെ വീട്ടിലാണ് അഞ്ജു ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്.

നസ്‌റുല്ലയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്നും വീസ അവസാനിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു അഞ്‍ജു പറഞ്ഞിരുന്നത്. നസ്റുല്ലയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇവരുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവരുന്നത്. 2019ലാണ് നസ്‌റുല്ലയും അഞ്ജുവും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളായത്. വിവാഹിതയാണ് അഞ്ജു. രാജസ്ഥാനിലുള്ള അഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവ് അരവിന്ദ്, ഭാര്യ ഉടൻ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഇവർക്ക് 15 വയസ്സുള്ള മകളും ആറ് വയസ്സുള്ള മകനുമുണ്ട്.

Video: Indian girl #Anju with her Pakistani friend Nasrullah Khan in his home district Dir pic.twitter.com/jJJaCmxq1U

