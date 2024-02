‘ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ്’: മലാല മുതൽ ആഞ്ജലീന ജോളി വരെ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ ഉദ്ധരണികൾ

എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ 2023 മാർച്ച് 8 ന് സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനും സാന്നിധ്യത്തിനും വേണ്ടി നിരന്തരം പോരാടുകയാണ്. സമൂഹം – പുരുഷാധിപത്യം – സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യഥാർത്ഥ ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കുള്ള പാത ദീർഘവും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ലിംഗഭേദം. വംശം, വർഗം, ലൈംഗികത എന്നിവയുമായി വിഭജിക്കുന്ന എല്ലാ സൂക്ഷ്മമായ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്വാധീനമുള്ള സ്ത്രീശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയ സ്ത്രീ മുഖങ്ങൾ വരും തലമുറയ്ക്കായി, സമത്വ ഭാവമേറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമേറുന്നതിനായി പറഞ്ഞ ചില ഉദ്ധരണികൾ നോക്കാം.

‘ഓരോ തവണയും ഒരു സ്ത്രീ തനിക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു, അത് അറിയാതെ, അവകാശപ്പെടാതെ, അവൾ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു’ – മായ ആഞ്ചലോ (അമേരിക്കൻ കവി)

‘നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരായിരിക്കാനും ബഹുമാനമുള്ളവരായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്നു പറയാനും കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരനും പ്രകോപനക്കാരനും ആകാം. നിങ്ങൾക്ക് വളഞ്ഞവരാകാം, ഇപ്പോഴും ഒരു ഫാഷൻ ഐക്കണായിരിക്കാം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു’ – ബിയോൺസ് (അമേരിക്കൻ പാട്ടുകാരി)

‘ഒരു സ്ത്രീ തനിക്കായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു’ – ജിൽ ബൈഡൻ (First Lady of the United States)

‘ഇത് പോരാടാനുള്ള സമയമാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കണം. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടണം’ – ആഞ്ജലീന ജോളി (പോപ്പ് ഗായിക)

‘ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് നിലവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ശബ്ദമില്ലാത്തവരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളിൽ പകുതിയും പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാനാവില്ല’ – മലാല യൂസഫ്‌സായി

‘എല്ലാ സ്ത്രീകളും, അവരുടെ സ്ഥാനം എന്തുതന്നെയായാലും, ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി രാഷ്ട്രീയ സമത്വം ആവശ്യപ്പെടണം’ –

ക്ലാര സെറ്റ്കിൻ (ജർമ്മൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ്)

‘പുരുഷന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തും ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം’ എന്ന് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ‘സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തും ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം’ എന്ന് പുരുഷന്മാർ പറയണം’ – ഗ്ലോറിയ സ്റ്റീനെം (അമേരിക്കൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക)

‘ഫെമിനിസം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്’ – ബെൽ ഹൂക്സ് (അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരി)

‘ആളുകൾക്ക് ചലനാത്മകത പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; അവ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രം നിർവചിക്കേണ്ടതില്ല; ബോക്‌സിന് പുറത്ത് ചുവടുവെക്കുന്നതിലൂടെയും പഠിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും സ്വയം അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം നേടാനാകും’ – മിഷേൽ ഒബാമ