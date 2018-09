ചായ ഇങ്ങനേയും ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ… ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങള്‍ നമിക്കും

ട്വിറ്ററില്‍ നാല്‍പ്പത് സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുളള ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആളുകള്‍ കണ്ണും മിഴിച്ച് ഒരു ഇരുപ്പാണ്. ആ ഇരുപ്പ് ചിലപ്പോള്‍ ഒരു മിനിട്ടെങ്കിലും നീണ്ടു പോകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല… കാരണം അത്രയ്ക്ക് വിസ്മയവും അത്ഭുതവും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പൊന്നാനിക്കാരനായ ‘ടീമാന്‍ ‘ മനുഷ്യന്റെ പ്രകടനം…ട്വിറ്ററില്‍ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അന്തിച്ച് ആളുകള്‍ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യന് ‘പത്മശ്രീ ‘ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അത്രയ്ക്ക് മായാജാലാമാണ് ഈ മലയാളിയായ മനുഷ്യന്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. ഒരു വിദഗ്ദനായ മായാജാലക്കാരന്‍ മാറി നില്‍ക്കും പൊന്നാനിയിലുള്ള ചപ്പാത്തി ഫാക്ടറി എന്ന ചായക്കടയിലെ ഈ ചായയടിക്കാരന്റെ മായാജാലത്തിന് മുന്നില്‍…….

How tea is served at The Chappati Factory in Ponnani, Kerala. 🇮🇳 pic.twitter.com/8cxJctMrJT

