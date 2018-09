ഡൽഹി : യുപിഎസ്‍സിയുടെ സൈറ്റ് തുറക്കുന്നവർ കാണുന്നത് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായ ഡോറമോണിനെ. ചിത്രത്തിനൊപ്പം കാർട്ടൂണിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഗാനവും കേൾക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് യുപിഎസ്‍സി സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത്.

സൈറ്റില്‍ കയറിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സൈറ്റ് പുനസ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

is #upsc site hacked???

When i try to open it display's doraemon picture.

@PMOIndia @ZeeNews pic.twitter.com/mblf3NlRyv

— Yashpratap kantharia (@Yashpratap96) September 10, 2018