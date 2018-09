ഏഷ്യാ കപ്പ് : ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാകതെ ബംഗ്ലാദേശ്

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സൂപ്പര്‍ ഫോറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാകതെ ബംഗ്ലാദേശ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ(4 വിക്കറ്റ് ), ഭുവനേശ്വര്‍കുമാർ(3 വിക്കറ്റ് ),ബൂംമ്ര(3 വിക്കറ്റ്) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ബൗളിങ്ങിൽ 49.1 ഓവറില്‍ 173 റണ്‍സെടുക്കാനെ ബംഗ്ലാദേശിനു കഴിഞ്ഞൊള്ളൂ. 174 റണ്‍സ് വിജയ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടക്കുമെന്നു നിസംശയം പറയാം.

A lovely bowling effort from #TeamIndia as they restrict Bangladesh to 173 👏👏👏

4 for @imjadeja – ⭐with the ball #AsiaCup #INDvBAN pic.twitter.com/e8L74XAgCM

— BCCI (@BCCI) September 21, 2018