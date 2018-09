കൊച്ചി: വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റകരമല്ല എന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി അഡ്വ. സംഗീത ലക്ഷ്മണ. വിധിയെക്കുറിച്ച്‌ തന്നോടൊപ്പം ചോദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അവരുടെ പ്രതികരണം. ഞാനൊരു ഭാര്യയല്ല. എനിക്കൊരു ഭര്‍ത്താവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് താൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സംഗീത ലക്ഷ്മണ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം;

ഞാന്‍ കോടതിയിലാണ്. ഇന്നത്തെ കേസുകളുടെ പ്രസവവേദനയിലുമാണ് ഞാന്‍.

വാര്‍ത്താ ചാനലുകളില്‍ നിന്നുള്ള വിളികള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനവിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും സുപ്രീം കോടതി. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയണം. ഞാന്‍ അത് പറയണം. എന്ന്.

അത് ഇത്-

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇപ്പറഞ്ഞ സുപ്രധാനവിധി ഞാന്‍ കണ്ടില്ല. വായിച്ചില്ല. അതിനാല്‍ ആ വിധി പഠിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഞാനൊരു ഭാര്യയല്ല.

എനിക്കൊരു ഭര്‍ത്താവുമില്ല.

പോരാത്തതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസവവേദനയിലുമാണ്.

എന്നെ വിട്ടേക്കു…. പ്ലീസ്.

# I don’t sleep around with married men. When I say I don’t sleep around with married men, I mean I don’t sleep around with HAPPILY married men.

When I say I don’t sleep around with HAPPILY married men, I mean I don’t sleep around with married men who PRETEND TO BE HAPPILY married to wives who pretend as well, to be happily married. In short, his risk his headache. Not mine.

# Returns to the labor room. Catch you later.