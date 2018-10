കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് വെളളിയാഴ്ച മുബൈ സിറ്റിക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങുക പുതു ഡിസൈന്‍ പതിച്ച ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞായിരിക്കും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ ഔദ്ധ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് അംബാസിഡറായ മോഹന്‍ലാലാണ് വിഡീയോയിലൂടെ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികളെ രോമാഞ്ചമണിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രളയത്തില്‍ പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയം വെച്ച് രക്ഷപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയ മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളേയും സുരക്ഷ സേനയേയും ആദരിക്കുന്നതിനായാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടീം പുതു ജേഴ്‌സി അണിയുക. പഴയ യൂണിഫോമിലെ പോലെ തന്നെ മഞ്ഞയാണ് നിറമെങ്കിലും അതില്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസെനുകളാണ് പ്രത്യേകത.

മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളിയുടേയും ഹെലികോപ്ടറില്‍ സേവനം നല്‍കുന്ന സേനയുടേയും ചിത്രങ്ങളാണ് യുണീഫോമില്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതത്തില്‍ കൈതാങ്ങായവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ ആദരിക്കുക എന്നതില്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രശംസ അര്‍ഹിക്കുന്നു .കേരളം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം നേരിട്ട ശേഷം വരുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാന കായിക മാമാങ്കമാണ് ഐ എസ് എല്‍. ഒപ്പം നാളെ മത്സരം നടക്കുന്ന വേദിയില്‍ വെച്ച് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് പുരസ്‌കാരങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

To honor our saviors from during the #KeralaFloods, the boys will be wearing a special jersey tomorrow adorned with artworks to commemorate our fishermen's hard-work!#KeralaBlasters #HeroISL #KERMUM pic.twitter.com/UH4nixaMmV

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) October 4, 2018