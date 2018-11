ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മോഡല്‍  ഐഫോണ്‍ X പൊട്ടിത്തെറിച്ചു

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഐഫോണ്‍ X പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഞെട്ടലിൽ ടെക്ക് ലോകം. ഫേസ് റെകഗ്നിഷന്‍ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ റോക്കി മൊഹമ്മദാലി എന്നയാൾ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതോടെയാണ് സംഭവം വൈറലായത്. ഐഒഎസ് 12.1 ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി കമ്ബനി തന്നെ രംഗത്ത് എത്തി. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവമാണിതെന്നും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നു മറുപടിയാണ് ആപ്പിൾ നൽകിയത് ..

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan

That's definitely not expected behavior. DM us, so we can look into this with you: https://t.co/GDrqU22YpT

— Apple Support (@AppleSupport) November 14, 2018