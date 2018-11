പൂനെ : ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഐഎസ്എൽ ആരവം. ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജംഷദ്പൂര്‍ എഫ്‌സി യെ തോല്‍പ്പിച്ച് ആദ്യ ജയവുമായി പൂനെ സിറ്റി. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളകള്‍ക്കാണ് സീസണിലെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തം മൈതാനത്ത് നിന്നും നേടിയത്. മത്സരം തുടങ്ങി ആദ്യ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഡീഗോ കാര്‍ലോസിന്‍റെ ഗോളില്‍ പൂനെ മുന്നിൽ എത്തി. എന്നാൽ 10ആം മിനിറ്റിൽ സുമീത് പാസിയിലൂടെ ജെംഷഡ്പുര്‍ സമനില സ്വന്തമാക്കി.

.@AshiqueaAk22 was a menace on the @FCPuneCity wings as he controlled play and kept @JamshedpurFC on their toes throughout. He is the Hero of the Match.#HeroISL #LetsFootball #PUNJAM #FanBannaPadega pic.twitter.com/rP0wp98pSX

— Indian Super League (@IndSuperLeague) November 21, 2018