പിഞ്ഞുകുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച് അതിക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന സെെക്കോകില്ലര്‍ ; മൊഴികേട്ട് ഞെട്ടി പോലീസ് !

ദില്ലി: തെരുവില്‍ അലയുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതി ഭീകരമായി ലെെംഗീകമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനേക്കാള്‍ ദാരുണമായി ഇഞ്ച് ഇഞ്ചായി കൊല്ലുന്ന സെെക്കോ സീരിയല്‍ കില്ലറിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. ദില്ലിയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ ഇരുപതുകാരനായ സുനില്‍ എന്ന ആളെയാണ് ഗുരുഗ്രം പോലീസ് വലയിലാക്കിയത്. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ ആരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മൊഴിയാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. തെരുവില്‍ അലയുന്ന കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ഈ സീരിയല്‍ കില്ലറിന്‍റെ ഇര.

പിടികൂടിയ ശേഷം ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുപോയി അതി സഹനീയമായ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കും. 2 വര്‍ഷത്തെ കാലയളവിന് ഇടയില്‍ എട്ടോളം പിഞ്ച് ബാലികമാരെയാണ് ഇയാള്‍ ആര് കേട്ടാലും സഹിക്കാനാവാത്ത വിധം പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നത്.

ഇയാള്‍ പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി ഇപ്രകാരമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടിയ ശേഷം ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകും ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടികക്ക് കാലുകള്‍ തല്ലിയൊടിക്കും. പീഡനത്തിന് കൂടുതല്‍ ഉത്തേജനം ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് കാലുകള്‍ തല്ലിയൊടിക്കുന്നത്. പീഡനശേഷം തലയില്‍ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തും.

നവംബര്‍ 13 ന് ഗുരുഗ്രാമിലെ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 3 വയസുകാരിയുടെ മൃതശരീരം കിട്ടിയിരുന്നു.ഇതേ പ്രകാരമുളള ചെയ്തികള്‍ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ മരക്കഷ്ണവും കയറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു.

Man arrested by Gurugram police from Uttar Pradesh's Jhansi earlier today for allegedly raping & killing a 3-year-old girl in Gurugram's Sector 66 on November 11. Police say, 'he confessed that he has committed several such crimes on children in past 2 years.' #Haryana pic.twitter.com/ZY0zU8F3Oq

— ANI (@ANI) November 20, 2018