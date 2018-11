ബെംഗളൂരു: പൂനെ സിറ്റിയെ തകർത്ത് ജയം കൈവിടാതെ ബെംഗളൂരു എഫ് സി മുന്നോട്ട്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ജയം. 11-ാം മിനുറ്റില്‍ ഉദാന്ത സിംഗിന്റെ ഗോളിലൂടെ ബെംഗളൂരു മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ ആഹ്ലാദം അധിക നേരം നീണ്ടു നിന്നില്ല. 15ആം മിനിറ്റിൽ രാഹുല്‍ ബേക്ക സെല്‍ഫ് ഗോള്‍ നേടിയതോടെ പൂനെ ഒരു ഗോൾ നേടുകയിനം മത്സരം സമനിലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ശേഷം തീപാറും പോരാട്ടമാണ് കളിക്കളത്തിൽ കാണാനായത്. ഒടുവിൽ 88-ാം മിനുറ്റില്‍ രാഹുല്‍ ബേക്ക ഗോൾ മടക്കിയതോടെ ബെംഗളൂരു ജയം ഭദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു.

The final whistle rings out at the Sree Kanteerava Stadium, where a late strike from @RahulBheke gives @bengalurufc all 3⃣ points against @FCPuneCity!#HeroISL #LetsFootball #BENPUN #FanBannaPadega pic.twitter.com/cLJMfp4Df3

— Indian Super League (@IndSuperLeague) November 30, 2018