ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം സെെന വിവാഹിതയായി

ഹൈദരാബാദ്: ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരങ്ങളായ സൈനയും കശ്യപും വിവാഹിതരായി. വിവാഹവാര്‍ത്ത . ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പങ്കുവച്ചത്. . ഡിസംബര്‍ 21നാണ് വിവാഹസത്കാരം. ഹൈദാരാബാദിലായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍.

തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ പ്രധാന താരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കായിക രംഗത്തെ പ്രഗല്‍ഭരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. പത്ത് വര്‍ഷമായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഗോപീചന്ദിന്റെ ഹൈദരാബാദിലെ ബാഡ്മിന്റണ്‍ അക്കാദമിയില്‍ വച്ചാണ് സൈനയും കശ്യപും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.

Best match of my life ❤️…#justmarried ☺️ pic.twitter.com/cCNJwqcjI5

— Saina Nehwal (@NSaina) December 14, 2018