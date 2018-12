രാജ്‌കോട്ട്: രാജ്‌കോട്ടിലെ തിരക്കേറിയ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഗ്യാസ് ബലൂണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാലു പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് കുട്ടികള്‍ഡ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. കച്ചവടക്കാരന്റെ കൈയ്യിലുള്ള് ബലൂണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാംണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

4 people sustained minor injuries after gas balloons burst in a market in Rajkot, Gujarat yesterday. pic.twitter.com/kMIVPkCXF2

