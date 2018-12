വേഗതയുള്ള ട്രെയിനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ മന്ത്രി

ഡൽഹി : രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന അതിവേഗ തീവണ്ടിയായ ട്രെയിൻ 18 ന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ച് റെയില്‍വെ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ട്രെയിന്‍ 18 നെ വേഗതയേറിയ ട്രെയിനായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മണിക്കൂറില്‍ 180 കിലോ മീറ്ററാണ് ട്രെയിന്‍ 18 ന്റെ വേഗത.

100 കോടി രൂപ ചിലവില്‍ 18 മാസം കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രല്‍ കോച്ച്‌ ഫാക്ടറിയാണ് ട്രെയിന്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. 16 പാസഞ്ചര്‍ കാറുകളാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്. 1128 പേര്‍ക്ക് ഒരുസമയം ട്രെയിന്‍ 18 ല്‍ യാത്ര ചെയ്യാം. നല്ല ട്രാക്കിലാണെങ്കില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 200 കിലോ മീറ്റര്‍ വേഗത കൈവരിക്കാനും ഈ ട്രെയിന് സാധിക്കും. ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം അതിവേഗം എതിര്‍ ദിശയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവര്‍ കാറുകളാണ് ഈ ട്രെയിനിലുള്ളത്.

തദ്ദേശീയമായി ഇന്ത്യ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന എഞ്ചിനില്ലാത്ത ആദ്യ ട്രെയിനാണ് ട്രെയിന്‍ 18. വിവിധ നഗരങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള ഇ്ന്റര്‍സിറ്റി സര്‍വ്വീസിനായാണ് ട്രെയിന്‍ 18 ഉപയോഗിക്കുക.

Need for Speed: Train 18 seen cruising at a sustained 180Km/h, officially becoming the fastest train in India pic.twitter.com/2VNF1U3qrl

