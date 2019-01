ഏഷ്യാ കപ്പ് : ഇന്ത്യ ടീമിന്റെ വിജയാഘോഷ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

അബുദാബി : ഇന്നലെ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരത്തിലെ ഇന്ത്യ ടീമിന്റെ വിജയാഘോഷ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. കളി വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ തണ്ടര്‍ക്ലാപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ചേത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷം. ഇന്ത്യന്‍ മാച്ചുകളില്‍ സാധാരണ കാണുന്ന തണ്ടര്‍ക്ലാപ്പിലൂടെ കാണികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആവേശത്തെ മാനിച്ച് ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ കൂടെ അവസാനം വരെ ചേത്രി തണ്ടര്‍ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Nothing beats postmatch celebrations with the fans 👏🇮🇳! #AsianCup2019 pic.twitter.com/JFbAxuHKTS

— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019