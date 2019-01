കൊല്‍ക്കത്ത: ഭാര്യയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അശ്ശീല കമന്റിട്ട യുവാവിനെ മലയാളി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രൂരമായി തല്ലുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നിഖില്‍ നിര്‍മ്മല്‍ യുവാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബംഗാളിലെ അലിപുര്‍ദാറില്‍ കലക്ടറാണ് ഇദ്ദേഹം. നിഖില്‍ ഭാര്യയെ മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയാണ് യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

See how Bengal IAS officer, Nikhil Nirmal, district magistrate of Alipurduar district take law in his own hands. He & his wife beat up a youth for making lewd comments on his wife’s Facebook profile. Incident unfolds inside the police station & infront IC of Police @dna @ZeeNews pic.twitter.com/iRCO7SnRa6

— Pooja Mehta (@pooja_zeenews) January 6, 2019