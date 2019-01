ന്യൂഡല്‍ഹി : ശബരിമല എല്ലാ പുനഃപരിശോധനാഹര്‍ജികളും പരിഗണിക്കുമ്ബോള്‍ കോടതി നടപടികള്‍ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അയ്യപ്പഭക്തരുടെ സംഘടന. അയ്യപ്പഭക്തരുടെ ദേശീയ സംഘ‍ടന (National Ayyappa Devotees Association – NADA) എന്ന സംഘടനയാണ് സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ജനുവരി 22-നാണ് ഹര്‍ജികള്‍ വാദം കേല്‍ക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയി അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബഞ്ചാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. തുറന്ന കോടതിയിലാകും വാദം കേള്‍ക്കുന്നത്. ‘

ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിന്‍ടണ്‍ നരിമാന്‍, ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, എ.എന്‍.ഖാന്‍വീല്‍ക്കര്‍, ഇന്ദുമല്‍ഹോത്ര എന്നിവരാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ജഡ്ജിമാര്‍.

National Ayyappa Devotees’ Association (NADA) files application in SC seeking video-recording&live-telecast of proceedings of review petitions challenging its verdict allowing entry of women of all ages into #SabarimalaTemple. Constitution bench to hear review petitions on Jan 22 pic.twitter.com/dqDwBDboPM

— ANI (@ANI) January 11, 2019