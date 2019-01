മഡ്ഗാവ്: ഗോള്‍രഹിത സമനിലയിൽ ജംഷഡ്പുര്‍-ഗോവ പോരാട്ടം. മത്സരത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ചിട്ടും ജാംഷെഡ്പൂറിനെതിരെ ഗോൾ നേടാൻ ഗോവയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇരു ടീമുകൾക്കും പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ചലനമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

We end the night as we started with @FCGoaOfficial and @JamshedpurFC playing out a draw in Goa.#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega #GOAJAM #BreakKeBaad pic.twitter.com/wi5H2Q8DHj

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 28, 2019